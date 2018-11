Handelaars vallen in de prijzen Antoon Verbeeck

19 november 2018

13u23 0

Tijdens de jaarlijkse ondernemersborrel van de adviesraad Ondernemen Nijlen kwam een 80-tal Nijlense handelaars, middenstanders en ondernemers samen in de raadzaal in het gemeentehuis. Hoogtepunt van de avond was de uitreiking van het ‘Nijlens Gemeentelijk Compliment’. Ondernemer van het Jaar 2018 werd Nico Jasica van Ventico. Starter van het Jaar 2018 werd gewonnen door Valerie Obbels van Lie O. Knitwear. Bianca Michiels van ‘t Haarhuys won de Publieksprijs 2018. In totaal brachten de Nijlenaars 2219 stemmen uit op 149 genomineerde handelaars.