Grootouders en leerlingen githo volgen samen les Antoon Verbeeck

20 november 2018

Tijdens de week van de senioren wordt in githo Nijlen steevast een grootoudersfeest georganiseerd. De school doet dit nu al 39 jaar onafgebroken op rij. Dinsdagnamiddag waren de grootouders van de leerlingen van de eerste graad meer dan welkom op de school. Ruim 360 grootouders waren van de partij. “De grootouders mogen plaatsnemen in het klaslokaal, labo of atelier en actief deelnemen aan de lessen van hun kleinkind. Aansluitend worden ze allemaal verwacht in de polyvalente zaal van de school, waar ze een indruk krijgen van de onthaaldagen van de eerstejaars. Enkele leerlingen-artiesten geven er het beste van zichzelf en er wordt taart geserveerd”, aldus Jan Verreet van het githo.