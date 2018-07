Gratis speelplan én nieuw speelterrein op komst 10 juli 2018

Om de 25 speelplekjes in Nijlen





in de verf te zetten, heeft de gemeente een speelkaart gemaakt. "Op de achterzijde van de kaart staat bijvoorbeeld of er openbaar vervoer in de buurt is, of er toiletten zijn en wat je er allemaal kan doen. De speelkaart wordt uitgedeeld aan kinderen op allerlei evenementen en activiteiten en is ook gratis af te halen in het gemeentehuis en de bibliotheek", legt jeugdconsulent Gunther Melis uit.





En er is nog goed nieuws, want in Kessel-Dorp wordt deze zomer nog gestart met de aanleg van een gloednieuw speelterrein naast het rusthuis achter de kerk. "De opening staat gepland voor het najaar", vertelt jeugdschepen Carrie Verelst (CD&V).





(WAE)