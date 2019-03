Gouden Schoen van Kesselaar en Lierse-icoon Fons Van Brandt voor het eerst tentoongesteld Antoon Verbeeck

01 maart 2019

15u42 6 Nijlen De Gouden Schoen van Lierse-icoon en 38-voudig Rode Duivel Fons Van Brandt wordt in het weekend van 16 en 17 maart voor het eerst tentoongesteld. De geboren en getogen Kesselaar won in 1955 als tweede voetballer ooit de begeerde trofee. Dochter Anita (68) en kleindochter Veronique Van Gool (42) waken sinds zijn overlijden over zijn Gouden Schoen.

Fons Van Brandt, een geblokte en pijlsnelle linksachter, schopte het in de jaren 50 tot Rode Duivel, nota bene als speler van tweedeklasser Lierse. Het is na een topprestatie met de nationale ploeg dat hij in 1955 de Gouden Schoen ontving. “In 1954 speelde onze pa met België tegen Engeland. Als linksachter stond hij tegen Stanley Matthews, zeg maar de Lionel Messi van die tijd. Rik Coppens, samen met onze pa de enige Vlaming bij de nationale ploeg, plaagde hem altijd in de aanloop van die wedstrijd: ‘wat gaat gij tegen die Matthews kunnen doen, Fons?’. Uiteindelijk begon hij Matthews te overtroeven. Het publiek dat eerst nog de naam Matthews scandeerde, begon na een tijd ‘leftback’ te roepen. Een jaar later deed hij dat nog eens over”, vertelt Anita.

Café Belfast

“Zijn Gouden Schoen heeft dertig jaar lang op de toog van zijn café Sportman in de Antwerpsestraat in Lier gestaan. Dat café heeft hij later omgedoopt tot café Belfast, een verwijzing naar de locatie waar hij Matthews onder de tang hield. Je zou misschien denken dat er ooit een flauwe plezante de Gouden Schoen van de toog heeft meegepakt, maar dat is nooit gebeurd. Het weegt dan ook een ton”, lacht Veronique. “Later kreeg de Gouden Schoen een plaatsje in de hal van zijn woning, daarna op een tafeltje in een hoek van zijn appartement. Opa was er erg aan gehecht. Naar aanleiding van 100 jaar Lierse kwam de vraag of ze de trofee mochten tentoonstellen, maar dat zag hij niet zitten. Er werd dan een replica van gemaakt. De Gouden Schoen heeft ook voor ons een grote emotionele waarde en daarom stonden we eerst weigerachtig tegenover de vraag van de gemeente Nijlen om hen tentoonstellen. Er werd ons verzekerd dat de nodige veiligheidsmaatregelen worden genomen.”

Een Gouden Schoen, als enige Belg in het Europese elftal van 55, opgenomen in het elftal van de eeuw van Lierse en één van ‘s lands beste linksachters ooit.... en toch is Van Brandt niet de meest klinkende naam uit de Belgische voetbalgeschiedenis. “Dat heeft volgens mij veel te maken met zijn bescheidenheid. Na zijn prestatie tegen Engeland spraken de mensen hem aan: ‘Amai Fons, nu heb je toch goed gespeeld’. ‘Gewoon geluk’, antwoordde hij dan. Ieder jaar kreeg hij een uitnodiging voor het gala van de Gouden Schoen in de bus, maar daar is hij nooit naartoe geweest. Bij de viering van 100 jaar Lierse was hij, na veel overtuigingskracht, wel aanwezig. Toen was hij zo onder de indruk dat hij naast Eric Gerets op het podium mocht staan en dat hij nadien werd aangeklampt door jonge fans. ‘Waarom zijn ze fan van mij? Ik ben toch een oude speler’”, vertelt Anita. “Hij was de op één na jongste van een boerengezin met negen kinderen, en daar was opschepperij niet op zijn plaats. Weet je dat hij vóór zijn voetbalcarrière nooit één voet buiten Kessel had gezet? Toen hij in 50 voor het eerst werd opgeroepen voor de Rode Duivels wou hij niet gaan. Dan moet ik helemaal naar Brussel rijden, zei hij. Gelukkig draaide het, opnieuw met heel wat overtuigingskracht en een lift naar Brussel, anders uit.” De Gouden Schoen van Fons Van Brandt is op 16 en 17 maart te bewonderen in parochiezaal Den Heerd in Bevel. Op zaterdag van 13 tot 17 uur, zondag van 10 tot 17 uur.