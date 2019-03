GOEZO! pakt zilver in finale van Whizzkids Wannes Vansina

29 maart 2019

17u30 0

Basisschool GOEZO! Kessel heeft zilver behaald tijdens de finale van Whizzkids. Dat is een ICT-wedstrijd voor leerlingen uit de derde graag van het basisonderwijs. “De finale was super spannend met veel ICT-skills, waar zowel denkers als doeners hun bijdrage moesten leveren om samen als team tot een succesvol resultaat te komen. Maar vooral amusement was toch één van de sleutelwoorden van deze boeiende finale. Uiteindelijk eindigden de GOEZO!w@jes op de tweede plaats, en daar zijn we als school super trots op!”, aldus GOEZO! De school neemt al zeven jaar deel aan de wedstrijd, maar het was de eerste keer dat de finale wed gehaald.