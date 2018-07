Glorierijke retrokoers moet morgen voor groots volksfeest zorgen 09 juli 2018

02u39 0 Nijlen Morgen om 18.30 wordt aan café Torenven het startschot van de derde legendarische retrokoers, het Kampioenschap van Kessel, gegeven. De koers startte in 1935 en werd liefst 60 jaar gereden. Ex-beroepsrenner Suske Verhaeghen geeft het startschot. En er wordt een groot scherm geplaatst om de Rode Duivels niet te missen!

"Wij hebben onze retrokoers speciaal voor het WK van de Rode Duivels vervroegd. De start is om 18.30 uur en de Rode Duivels spelen om 20 uur. Je kan alles volgen op een groot LED-scherm dat buiten wordt opgesteld", legt organisator Gino Van Looy uit. "Het was vorig jaar een gigantisch succes en de ambiance van destijds was er terug. Meer dan duizend man stond aan en rond café Torenven. En nu organiseren we het 63ste Kampioenschap van Kessel", vertelt organisator Gino Van Looy die heel veel reacties krijgt. "Renners uit heel Vlaanderen bellen om zich laten in te schrijven en dat kan vanaf zestien jaar. We verwachten zo'n 200 deelnemers en vrouwen zijn ook welkom. De eerste drie mannen en vrouwen krijgen mooie prijzen. Er worden voor 1.800 euro prijzen uitgedeeld.





Presentator Jos Willems zorgt voor commentaar en voor de koers start wordt er een ludieke ronde gereden. Daarna start de retrokoers zonder geschoren benen, geen versnellingen aan het stuur en geen klikpedaals. Sommigen fietsten vorig jaar zelfs met fietsen uit 1906 en 1930", vertelt Van Looy nog.





Automobilisten moeten rekening houden dat morgen net voor de start van de retrokoers de Emblemsesteenweg en Torenvenstraat worden afgesloten. (WAE)