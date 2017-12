Gezinsbond neemt nieuwe start 02u28 0

De afdeling Nijlen van de Gezinsbond neemt een nieuwe start. Om de vereniging terug bekend te maken bij de inwoners werd een kaart met nieuwjaarswensen ontworpen met op de achterzijde de activiteiten voor 2018. "Het is een mix geworden van workshops voor ouders en grootouders, activiteiten voor kinderen en gezinnen en informatieve avonden", zegt voorzitter Gunther Melis. "Begin 2017 zette de Nijlense afdeling van de Gezinsbond er een punt achter. Maar vijf Nijlense jonge moeders en een vader besloten om het roer over te nemen en de werking van Gezinsbond Nijlen nieuw leven in te blazen." (WAE)