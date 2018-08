Geniet van tuinconcert én steun arme kindjes in Zuid-Afrika 21 augustus 2018

02u32 0 Nijlen Lieve Van de Vel, een gepensioneerde lerares van het Githo Nijlen, organiseert vandaag om 19.30 uur een benefietconcert met De Havilland bij 'Brood en Bloemen' in Emblem. De opbrengst gaat naar beter onderwijs voor kinderen in Zuid-Afrika.

"Ik was op reis in Zuid-Afrika en de ellende en bittere armoede in de townships trof me zo hard dat ik niet anders kon dan benefiets op te starten voor die mensen. Met NGO Mangakane Foundation (wat 'moeder die geneest betekent, red.) renoveren we schooltjes, zorgen voor boeken, schriften en proberen we kinderen een menswaardig bestaan te geven", vertelt Lieve. Muziekgroep De Havilland treedt op ten voordele van de Mangakane Foundation bij 'Brood en Bloemen', dat onlangs zijn deuren opende. Place to be is de Liersesteenweg 76 in Emblem. Inkom 10 euro. (WAE)