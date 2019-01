Gemeente zet vacatures in de kijker met filmpje Antoon Verbeeck

15 januari 2019

Het gemeentebestuur van Nijlen toont aan de hand van een wervingsfilmpje dat het leuk werken is bij de gemeente. Algemeen directeur Iris Mulkens neemt in het filmpje de kijkers mee langs de verschillende diensten en vertelt waar de gemeente voor staat. Bedoeling van dit alles is om geschikte kandidaten te vinden voor gemeentelijke vacatures die weldra online gaan. “Als jij klant- en oplossingsgericht, proactief en een echte teamspeler bent, dan ben jij misschien wel de volgende diamant die in onze familie kan schitteren”, doet Mulkens een oproep in het filmpje, dat werd verspreid via de gemeentelijke website, Facebook, YouTube en LinkedIn. De openstaande vacatures bij de gemeente verschijnt later op de website.

Het wervingsfilmpje is te bekijken via deze link