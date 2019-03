Gemeente wil twee nieuwe schoolgebouwen onder Kesselse kerktoren Antoon Verbeeck

07 maart 2019

16u16 0 Nijlen De nieuwbouw van de gemeentelijke school Goezo! Kessel in Kessel-Dorp (Nijlen) komt ten zuiden van de Sint-Lambertuskerk, in het gebied tussen Sint-Lambertusstraat, Berlaarsesteenweg en Lindekensbeek. Er komen twee gebouwen, die op maat van de omgeving worden ingepland. De nieuwe schoolgebouwen, die een prijskaartje van 2.850.000 euro hebben, zouden in september 2021 de deuren openen.

De huidige schoolgebouwen van Goezo! Kessel hebben volgens het gemeentebestuur hun beste tijd achter de rug. “Bovendien zijn we geen eigenaar van de gebouwen, maar huurder. Twee jaar geleden hebben we een studie laten opmaken om een antwoord te krijgen op de vraag: een nieuwbouw of een renovatie van de huidige gebouwen? De eerste optie bleek het interessantst te zijn”, zegt onderwijsschepen Griet Van Olmen (CD&V). Via de Open Oproep, een selectieprocedure voor ontwerpers van publieke opdrachten, deden na een selectie drie architectenbureaus een voorstel waaruit aaa-architectuuratelier ambiorix als winnaar uit de bus kwam. “Het architectenbureaus hield rekening met de natuurlijke omgeving en stelde twee schoolgebouwen voor. Het grote gebouw voor de lagere school verschuilt zich in het bos, een tweede, kleiner gebouw, dat dienst zal doen als kleuterschool, nestelt zich naast de bestaande en te behouden moestuinen. Daarmee slaan we meerdere vliegen in één klap. De school ligt niet alleen in een groene omgeving en is duurzaam en via verschillende verbindingen veilig te bereiken, tegelijk krijgt Kessel-Dorp er een mooi landschapspark bij dat de poort is naar de beekvallei die er aan grenst.”

“Al bij de opmaak van het beeldkwaliteitsplan van de gemeente werd de heuvelrug tussen het dorp en de beekvallei aangeduid als geschikte locatie voor de bouw van de nieuwe school. De gronden die we nodig hebben voor de bouw zijn nog wel geen gemeentelijke eigendom. Ze zijn in handen van de verhuurder van het huidige schoolgebouw. De eigenaar is op de hoogte van onze plannen en zodra we een schattingsverslag van de gronden hebben, koppelen we dit terug naar de eigenaar.” Over de prijs van de schoolgebouwen is er al wel meer duidelijkheid. “In het meerjarenplan is 2.875.000 euro voorzien voor de bouw van de school”, legt Van Olmen uit. “Daarvan zal 70 procent gesubsidieerd worden. Daarnaast rekenen we nog op een extra subsidie op basis van het leerlingenaantal van de school. Momenteel telt Goezo! Kessel 170 leerlingen, maar we vermoeden dat het aantal nog zal stijging eens de nieuwe gebouwen zijn geopend.”

“Het gaat hier om een visie. Deze zal dus de komende maanden nog worden omgevormd tot een concreet plan. In het voorjaar van 2020 denken we de aanbesteding te kunnen doen, om dan in de zomer van dat jaar met de bouw te starten. Een ruwe schatting, want alles hangt af van het verloop van de aanvragen en procedures. In september 2021 willen we de nieuwe school openen.”