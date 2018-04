Gemeente telt 94 meetpunten voor 'Curieuzeneuzen' 24 april 2018

02u50 0

Met 94 meetpunten, waarvan 10 scholen en het gemeentehuis, is de gemeente Nijlen goed vertegenwoordigd en helemaal klaar om deel te nemen aan 'CurieuzeNeuzen', het grote burgeronderzoek in Vlaanderen naar luchtkwaliteit.





De meetpakketten worden deze week verzonden. Er wordt in zoveel mogelijk verschillende leefomgevingen gemeten. De exacte locaties van de meetpunten kan je terugvinden op deze kaart: https://viewer.curieuzeneuzen. be. (WAE)