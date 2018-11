Gemeente plant vredesboom Antoon Verbeeck

16 november 2018

Nijlenaren die een gratis boom bestelde in het kader van de campagne ‘1001 bomen’ kunnen op zaterdag 24 november hun exemplaar gaan afhalen. Een dag later, op zondag 25 november, geeft de gemeente zelf het startschot voor het aanplanten van al de bomen. Die dag wordt om 11 uur de symbolische 1001-ste boom geplant op de hoek van De Heide en de Lindekensbaan. “Die plaats is niet toevallig gekozen. Daar stond vroeger de zogenaamde ‘Betboom’. Het was een indrukwekkend exemplaar die de grens tussen Kessel en Nijlen aangaf en die ook dienstdeed als richt- en uitkijkpunt. Maar omdat brandstof tijdens de tweede wereldoorlog schaars was, werd de boom gekapt. De nieuwe boom die op 25 november geplant wordt, is daarmee meteen ook een vredesboom die oproept om de slachtoffers van gisteren nooit te vergeten en vandaag en morgen meer dan ooit samen te werken voor de vrede, de vrijheid en de mensenrechten”, klinkt het.