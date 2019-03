Gemeente plant 32 bomen Antoon Verbeeck

08 maart 2019

09u40 0 Nijlen Het gemeentebestuur van Nijlen gaat 32 extra bomen planten. In november 2018 werden er in het kader van de 1.001 bomen-campagne maar liefst 1.200 bomen uitgedeeld. Het lokaal bestuur zet dat werk nu voort.

“Er zullen onder andere bomen geplant worden op het speelplein in Kerkevelden, het speelplein in Mussenpad, het BMX-terrein en de hondenweiden in Bevel en in het Beekpark.”

Op 14 maart om 14 uur worden de eerste bomen aangeplant op het speelterrein in de Kerkevelden.