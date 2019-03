Gemeente plant 32 bomen op openbaar domein Antoon Verbeeck

08 maart 2019

Het gemeentebestuur van Nijlen gaat 32 extra bomen op het openbaar domein aanplanten. In november 2018 werden er in het kader van de 1001 bomencampagne maar liefst 1.200 bomen uitgedeeld. Het lokaal bestuur zet het werk nu dus verder. “Er zullen onder andere bomen geplant worden op het speelplein in Kerkevelden, het speelplein in Mussenpad, het BMX-terrein en de hondenweiden in Bevel en in het Beekpark. De bomen zullen voor schaduw zorgen tijdens warme zomerdagen. Maar bomen doen natuurlijk veel meer dan dat. De voordelen van groen in onze woonomgeving zijn al meermaals aangehaald. We zijn gezonder en we voelen ons gelukkiger als we in een groene omgeving vertoeven. Bomen doen zelfs nog veel meer: naast hun positieve invloed op onze gezondheid zijn ze ook onontbeerlijk voor ons klimaat. Zo zorgen ze voor afkoeling van de omgeving, verminderen ze de kans op overstroming, ze verbeteren de luchtkwaliteit en ze halen CO2 uit de lucht.” Op 14 maart om 14 uur worden de eerste bomen aangeplant op het speelterrein in de Kerkevelden.