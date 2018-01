Gemeente bekijkt of kinderopvang en Academie ex-bibliotheek kunnen gebruiken 02u47 0 Nijlen Na de opening van de gloednieuwe bibliotheek in hartje Nijlen verhuisden de Kesselse en Bevelse bibliotheken naar het nieuwe gebouw. Daardoor is in de Bevelse bib ruimte vrijgekomen. De Kunstacademie en de buitenschoolse kinderopvang maken kans om het gebouw deels in gebruik te nemen.

Raadsleden Ferdi Heylen (Groen) en René Van Goubergen (Open Vld) vragen de komende gemeenteraad naar de mogelijkheden voor het voormalige bibliotheekgebouw in Bevel. Dinsdagavond staat het onderwerp op de agenda van de gemeenteraad.





Burgemeester Paul Verbeeck (CD&V) stipt aan dat het gebouw in Bevel niet leeg staat. "Lezers kunnen er nog altijd boeken inleveren. Verder wordt het gebouw gedeeltelijk gebruikt als archief en ook als repetitieruimte voor de fanfare en het koor van Bevel. De kunstacademie en de buitenschoolse kinderopvang zijn op zoek naar bijkomende locaties. Het zou kunnen dat de vroegere Bevelse bib daarvoor in aanmerking komt. Alles is nog bespreekbaar. Aangezien het om een aantrekkelijk negentiende-eeuws gebouw gaat met een moderne aanbouw kan het ook een commerciële invulling krijgen. Een bestemming als horecazaak, brasserie of B&B of zelfs winkelruimte, zou er perfect kunnen. Er is nog geen beslissing gevallen", zegt burgemeester Paul Verbeeck nog.





Cultuurschepen Luc Luyten (Nijlen & U) voegt er aan toe dat de gemeente binnenkort een ambtenaar aanwerft die het patrimonium van Nijlen in kaart gaat brengen. (WAE)