Geen straf voor uitdelen kopstoot 02u25 0

Mohamed B. is gisteren schuldig bevonden voor het uitdelen van een kopstoot. De feiten dateren van 9 mei 2017 en vonden plaats in de winkel Opnieuw&Co in Kessel. De beklaagde betwistte de feiten, maar op camerabeelden was de kopstoot duidelijk te zien. De aanleiding voor de feiten waren volgens beklaagde racistische termen die hem naar het hoofd werden geslingerd. "Ik heb hem daarna enkel een klap gegeven", klonk het. Mohamed B. kreeg de gunst van opschorting. (TVDZM)