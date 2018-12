Frituur Frittie is ondergesneeuwd (zonder hulp van weergoden) Antoon Verbeeck

22 december 2018

Laat je niet misleiden door de foto: Nijlen werd vandaag niet getroffen door een hevige sneeuwbui. Wel lieten de uitbaters Steven Janssens (39) en Nathalie Lens (33) van Frituur Frittie langs de Bevelsesteenweg twee sneeuwkanonnen aanrukken om hun zaak een leuke wintertoets te geven. “Dit is ons kerstcadeautje voor onze klanten. Een frituur uitbaten is een serieuze zaak en betekent hard werken, maar er mag ook wel eens iets ludiek gebeuren. De kans dat het nog gaat sneeuwen met Kerst is zo goed als onbestaande, dus dachten we: we laten het gewoon zelf sneeuwen. Onze klanten appreciëren alvast het gebaar en we krijgen alleen maar positieve reacties.” Uitglijden over de nepsneeuw doe je niet. Het goedje verdwijnt ook na een tijd. “Voor alle zekerheid laten we het morgen opnieuw sneeuwen aan onze frituur. Tijdens de feestdagen laten we de kanonnen voor wat ze zijn en zitten we zelf aan de feesttafel.”