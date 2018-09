Fotografen en kunstschilder palmen stationsgebouw in 05 september 2018

02u46 0 Nijlen Nick Horemans en Inge Verswijvel hebben het stationsgebouw dat dateert van 1938 en sinds 2015 leeg stond, gekocht. In afwachting van de definitieve bestemming stellen Chris Horemans, moeder van de eigenaars en vier fotografen er hun kunstwerken tentoon.

"Enkele fotografen hebben mij gecontacteerd en gevraagd of ze in september mochten tentoonstellen in de sfeervolle locatie. Ik vind het fijn dat er nu al belangstelling is en het kan nog net voor de verbouwingswerken die in oktober-november starten", aldus Nick Horemans nog.





De tentoonstelling wordt georganiseerd onder de noemer HYPE. De naam verwijst niet alleen naar de inhoud maar ook naar de vier beginletters van de voornamen van de fotografen. Hilde Van Hool, Yves Cabuy, Peter Schroyens en Eric Roevens. Zij zullen de conciergewoning omtoveren tot een expositieruimte om er gedurende de eerste drie weekends van september hun foto's te tonen. Chris Horemans stelt apart tentoon in het stationsgebouw.





Je kan de expo bezoeken op de zaterdagen 8, 15 september en de zondagen op 9, 16 september telkens van 10 tot 17 uur.





