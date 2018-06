Fort van Kessel krijgt Vlaamse steun 05 juni 2018

De toekomst van het Fort van Kessel lijkt verzekerd: het werd onlangs niet alleen definitief beschermd als monument, de gemeente komt nu ook in aanmerking voor Vlaamse subsidies om werken uit te voeren. De bescherming omvat het forteiland met het fortcomplex, de vestingsgracht en helling van de Fortstraat.





"Onze gemeente wil volop inzetten op de relatie en verankering van het fort met zijn omgeving. Denk daarbij aan de Kesselse Heide, de Hoge Heide, het Hoogbos en het Goorbos dat we als één groot landschap op de kaart zetten. Toerisme, recreatie en natuur zorgen voor een duurzame toekomst", zegt burgemeester Paul Verbeeck (CD&V). Philippe De Backer, directeur van Kempens Landschap, vult aan dat Nijlen nu beroep kan doen op Vlaamse premies voor werken. Er wordt ook een beheersplan opgemaakt voor het 13 hectare grote natuurgebied. "Ik ben zeer blij dat ons fort in de belangstelling staat. Nergens als hier zijn de inslagen van de ongeveer 120 'dikke Bertha's zo immens geweest. Gelukkig troffen niet meer dan tien ervan het fort. Je ziet de vernielingen nog altijd." Wat alleszins al op het todo-lijstje staat, is het versterken van de oevers en grachten, zegt Rudy Van Nunen, bezieler en voorzitter van de Gidsen van het Fort van Kessel. Sinds 2004 blazen de gidsen nieuw leven in het fort. Er werd een educatief lokaal geopend. Scholen en groepen kunnen de permanente expo bezoeken. Het fort werd gebouwd in het begin van de 20ste eeuw om de spoorlijn Antwerpen-Herentals en de Kleine Nete te beschermen. (WAE)