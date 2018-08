Fort van Kessel houdt opendeurdag 08 augustus 2018

02u47 0

Het Fort van Kessel gooit zondag 26 augustus zijn poorten wagenwijd open tijdens de Open Fortendag.Burgemeester Paul Verbeeck verwelkomt je om 10 uur met koffie en het Agentschap Onroerend Erfgoed geeft een presentatie over de bescherming van het fort. Daarna zijn er de hele dag doorlopend rondleidingen op het domein. De gidsen vertellen je alles over heden en verleden, onder meer wat de inslag van 'de Dikke Bertha' heeft aangericht in oktober 1914. Eveneens is er de expo 'De Forten onder vijandelijk vuur'. Aan de hand van uniek fotomateriaal wordt het verhaal gebracht van de ongelijke strijd die de forten voerden in de september- en oktoberdagen van 1914 tegen de Duitsers. (WAE)