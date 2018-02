Folder moet jongeren laten kiezen voor onderwijs in eigen gemeente 07 februari 2018

Slechts 35% Nijlense jongeren kiezen voor een secundaire school in hun eigen gemeente. Dit wil zeggen dat van de bijna 1.500 leerlingen die in Nijlen wonen slechts iets meer dan 500 jongeren school lopen in Nijlen. Een informatieve folder die deze week bedeeld wordt, moet hier verandering in brengen.





"Githo Nijlen en het Sint-Calasanzinstituut vallen regelmatig in de prijzen en de hoge onderwijskwaliteit lezen we ook in de statistieken", zegt onderwijsschepen Griet Van Olmen (CD&V). "Jongeren die hun diploma behaald hebben in het Githo Nijlen of Sint-Calasanzinstituut en die daarna verder studeren slagen beter dan gemiddeld in het eerste jaar hoger onderwijs. Kiezen deze jongeren om na hun studies te gaan werken dan vinden ze sneller dan gemiddeld een job op de arbeidsmarkt." (WAE)