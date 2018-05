Fifty One Club Diamant organiseert driedaagse Beekparkfeesten 24 mei 2018

Fifty One Club Diamant organiseert op 25, 26 en 27 mei de driedaagse Beekparkfeesten in het Beekpark. Vorig jaar trokken ze zo'n 5.000 bezoekers.





"Dit jaar breiden we uit met een derde dag op vrijdagavond 25 mei met een Afterwork in het park. Zaterdag brengen we live muziekacts met de coverband 'Plug It In' en een heus vuurspektakel. Zondag is het familiedag in het park met animatie en sfeer voor jong en oud. Heel het weekend zijn er diverse foodtrucks en buiten de togen wordt er ook een aparte wijn- en cocktailbar ingericht. De opbrengst gaat naar De Regenboogschool, Scouts Akabe en het Revalidatiecentrum Pulderbos voor kinderen en jongeren", zegt Steven Aerts, één van de organisatoren.





(WAE)