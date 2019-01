Fietspad N13 wordt hersteld Antoon Verbeeck

31 januari 2019

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert herstellingen uit aan het fietspad van de J.E. Claeslaan (N13) in Nijlen. Tussen de spoorweg en de Molenstraat wordt het fietspad over een afstand van ongeveer 300 meter vernieuwd in de richting van Lier. De werken zullen één week in beslag nemen en wellicht uitgevoerd worden in de week van 11 tot en met 15 februari. “In dat gedeelte is het fietspad van de J.E. Claeslaan op verschillende plaatsen verzakt langs de kant richting Lier. Om het rijcomfort van de fietsers en de waterafvloeiing te verbeteren, zal AWV het fietspad in deze zone vernieuwen. De oude klinkers verdwijnen en worden vervangen door grotere betonstraatstenen”, aldus schepen van Openbare Werken Paul Laurijssen (CD&V). AWV betaalt 38.000 euro, inclusief btw, voor de werken.