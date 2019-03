FC Sparka verhuist na aanhoudend vandalisme: “Pony’s op ons gras, kalkpoeder rondgestrooid, diefstallen, ...” Antoon Verbeeck

15 maart 2019

16u54 0 Nijlen De Nijlense voetbalclub FC Sparka, met thuisbasis aan het Beekpark, zoekt in augustus andere oorden op, en dat heeft alles te maken met vandalenstreken en diefstallen. Tijdens de krokusvakantie was het weer van dat: vandalen vonden hun weg naar het kalkpoeder van de club. “Ik ben het spuugzat”, aldus de voorzitter.

Kapotgeslagen urinoirs, diefstallen, hangjongeren die vuurtjes stoken en zelfs pony’s op het voetbalplein; voorzitter van amateur voetbalclub FC Sparka Eddy Bats heeft het allemaal al meegemaakt op zijn club. “Het begon allemaal een jaar of zeven geleden, toen het Beekpark hier openging. De jeugd zit in het park, komt dan hier wat rondhangen en laat hier troep achter. Er wordt hier ook ongevraagd gevoetbald of gespeeld op onze terreinen, zonder ons eerst te verwittigen. Ooit kreeg ik op zondag een telefoon: ‘Zeg Eddy, weet je dat er met pony’s op het voetbalveld wordt gereden?’”

Ook toiletten moesten eraan geloven

Maar het bleef niet alleen bij pony’s en hangjongeren. “Drie weken geleden hebben ze proberen in te in onze kantine. De zoveelste keer. De dieven probeerden via een raam binnen te komen dat de laatste vier maanden al drie keer werd stukgemaakt. Ik heb er nu een plaat voor geslagen. In het verleden werden hier al bakken bier en chips gestolen”, legt Eddy uit. “We hebben ook last van vandalen. Een dikke week geleden gingen ze hun gang met ons kalkpoeder. Onze cabine met materiaal werd ooit eens overhoop gehaald en recent moesten ook onze urinoirs eraan geloven. Ik ben het ondertussen spuugzat. De politie is op de hoogte en wilde geregeld controleren. Maar zij kunnen natuurlijk niet overal tegelijk zijn.”

FC Sparka huurt de kantine en het veld van de gemeente, maar in augustus loopt het huurcontract af. Een bewuste keuze van de club. “De Keyzer United wil de accommodatie langs de Itegemsesteenweg in Bevel met ons delen”, zegt Eddy. “Wij steken enorm veel tijd in onze club, maar we merken dat de laatste jaren er nog maar weinig respect is. Een verhuis is de enige juiste oplossing. Ook omdat onze accommodatie verouderd is. Vorig weekend werd een stuk van het dak van onze kantine nog vernield door de storm en kwam onze kantine onder water te staan.”

Sloop

Sportschepen in Nijlen Luc Luyten (Nijlen&U) bevestigt dat eens de club verhuist is, de accommodatie van FC Sparka wordt afgebroken. Het voetbalplein wordt opgenomen in het parkgebied. Voor Eddy is de verhuis naar Bevel het einde van een tijdperk. “Voor mij is deze kantine een tweede thuis. Ik ben al 40 jaar bij Sparka, het is een deel van mijn leven geworden. De verhuis doet mij pijn, maar het is in het belang van de club. Dit kan zo niet verder.”