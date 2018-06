Familie Schelkens hangt 'ideale elf' aan voorgevel 15 juni 2018

03u05 0 Nijlen De familie Schelkens-Verhaegen uit de Bremweg is in de ban van het WK. Vader Danny Schelkens heeft eergisteren een Belgische vlag en elf shirtjes van de Duivels aan zijn voorgevel gehangen. "Mijn ideale elftal."

"De truitjes in kwestie kreeg ik van een vriend. Hij had ze thuis liggen, maar kon er niks meer mee doen", vertelt Danny. "Ik vond het wel geestig om er ons huis mee te versieren. Mijn twee zonen vonden het ook een schitterend idee, want net als ik zijn ze echte voetbalfans. En het waren exact elf shirts, dus dat kwam perfect uit." Danny heeft het over zijn ideale elftal, maar aan wie zou hij de tenues uitdelen als hij bondscoach was? "Ik zou min of meer dezelfde spelers kiezen die begin deze week Costa Rica overtuigend klopten. Al komt een fitte Kompany altijd in de plaats van Boyata. En ik zou Witsel vervangen door Nainggolan, maar die is er spijtig genoeg niet bij. Wat ik verwacht van onze Rode Duivels op het WK? De vorige tornooien verwachtte ik heel veel en viel het wat tegen. Nu heb ik mijn verwachtingen wat getemperd. Misschien valt het straks dan wel mee." Hoe dan ook laat Danny de rode shirts hangen tot het einde van het tornooi, half juli. Het is nu al duidelijk dat zijn woning de komende weken veel bekijks zal hebben. "Op dag één kregen we al een paar reacties van passanten", lacht Danny. "Er stopten zelfs fietsers die vroegen of de truitjes eventueel te koop waren." (KDC)