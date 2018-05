Extra fietsenstallingen voor station Nijlen en Technopolis 22 mei 2018

Meer mensen verleiden om minstens voor een deel van hun woon- werkverkeer de wagen te vervangen door fiets of openbaar vervoer. Dat is het doel van extra investeringen in combiparkings die mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) gisteren aankondigde. "Velen hebben de wagen nodig voor taken voor of na het werk. Die mensen kunnen de wagen niet laten staan voor openbaar vervoer of fiets voor het hele woon- werktraject. Wél kan je hen verleiden om die wagen te laten staan op weg naar het werk, als je vlotte overstapplaatsen biedt op combiparkings", aldus de minister. Hij kondigde 600 auto- en 400 fietsparkeerplaatsen aan. In ons arrondissement komen er 150 stallingen aan het station van Nijlen, en 585 op middellange termijn aan Technopolis in Mechelen. (WVK)