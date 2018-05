Ex-koppel staat terrecht voor drugshandel 17 mei 2018

Een man en een vrouw (31) uit Nijlen stonden gisteren terecht voor het verhandelen en kweken van cannabis. De vrouw zakte af naar de rechtbank, de man stuurde zijn kat. De feiten kwamen aan het licht in september 2016. Toen hield de politie een auto tegen op de A12 richting Nederland. Bij de bestuurder, de man in het hele verhaal, werd naast een geldsom ook nog meer dan vijfhonderd gram cannabis aangetroffen.





Bezwarende berichten

"Er volgde een huiszoeking waarbij een cannabisplantage met twaalf planten werd gevonden", zei de openbaar aanklager. "In de gsm werden bezwarende berichten gevonden waaruit bleek dat hij af en toe ook drugs verkocht." Tegen de man werd een celstraf van een jaar en een geldboete van 8.000 euro effectief gevorderd, de 31-jarige vrouw riskeert acht maanden en diezelfde geldboete met probatie-uitstel. Zij werd verdacht van mededaderschap. De verdediging vroeg een straf met probatie-uitstel. Of de rechter hierop zal ingaan, weten we op 13 juni.





(TVDZM)