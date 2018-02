Ex-horecabaas wil voor N-VA burgemeester worden 09 februari 2018

02u54 3 Nijlen Jan Verbraecken, 34 jaar uitbater geweest van horecazaak De Slappen Uier, is de lijsttrekker van N-VA voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober.

Lijsttrekker is de bekende cafébaas Jan Verbraecken, die burgemeester van Nijlen wil worden. Jan is 55 jaar en lid van N-VA sinds 2002. Hij werd in 2006 en 2012 als bekende Nijlenaar al gevraagd om mee op de lijst te komen, maar door zijn drukke professionele bezigheid als horeca-uitbater viel dat niet te combineren. Nu is dat wel mogelijk. "Dienen en leiden zijn twee kwaliteiten die ik ken omdat ik 34 jaar uitbater was van De Slappen Uier. Dit wil ik gebruiken als ik burgemeester zou worden. De burger moet weten wat het gemeentebestuur doet door duidelijk te communiceren en de burger als betrokken partner beschouwen."





Op de tweede plaats staat juriste en ondervoorzitter Ymke Govaerts uit Kessel. Zij is veertig jaar en een gehuwde mama van drie kinderen. Als derde op de lijst volgt Bevelaar André Mariën, 65 jaar en al 24 jaar gemeenteraadslid in Nijlen. Hij is bestuurslid van een grote wielerclub.





Als lijstduwer tovert N-VA Nijlen een bekend gezicht uit de hoed: cardioloog Joris De Bondt. Hij is 47 jaar oud, getrouwd en vader van vijf kinderen. (WAE)