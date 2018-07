En daar is Donutello nummer vijf KAMAL KHARMACH OPENT VIJFDE ZAAK MET HULP VAN WOULD-BE-CONCURRENT WANNES VANSINA

26 juli 2018

02u33 0 Nijlen Comedian en tv-figuur Kamal Kharmach heeft gisteren in de Mechelse Geitestraat zijn vijfde Donutello geopend. Opvallend: zijn zakenpartner Maxim Daems uit Kessel wilde Donutello aanvankelijk beconcurreren. "Maar er is niks tegen te beginnen."

Een man of tien stond gisterochtend voor de opening al aan te schuiven, Aaron Van den Eynde zelfs een half uur voor de zaak openging. "Ik had nog meer volk verwacht. De donuts zijn écht goed, dat weet ik van in Antwerpen", lacht hij. Donutello is een hype. In september vorig jaar opende Kharmach in de Koekenstad zijn eerste donutzaak, die in de Geitestraat is al zijn vijfde. De keuze voor Mechelen vindt hij logisch. "Het is the new place to be. Dat zie je aan alles. De stad leeft op, er komen gezinnen naartoe, er is steeds meer te doen. Daar wil ik deel van uitmaken."





Ervaring bieden

Ook de keuze voor de Geitestraat is bewust. Het is nochtans niet de meest aantrekkelijke winkelstraat op dit ogenblik, met veel leegstand. "Financieel zijn we in staat een pand te huren in de Bruul, maar dat willen we net niet. We willen deel uitmaken van de middenstand van Mechelen, een ervaring bieden." Zeventien verschillende soorten donuts kleuren de toog, de populairste uit het hele assortiment met wel 28 smaken. De donuts zijn gedecoreerd met sinaas, kers, zoute karamel, cappuccino en speculaas, of gevuld met rijstpap of Nutella. Kostprijs: 2,50 of 3,20 euro.





"We nodigen uit om te delen. Voor 30 euro heb je er 16", zegt hij. De komiek spreekt met passie. "Dit is niet het project van de zoveelste BV die van zijn bekendheid gebruikmaakt om een zaak te starten. Dit is een kinderdroom al van toen ik Homer Simpson donuts zag eten. Eigenlijk is dit een losgeslagen hobby. Ach ja, de klant kan er maar goed mee zijn (lacht)." Voor die passie zwicht zelfs de concurrentie. Zakenpartner Maxim Daems wilde aanvankelijk zelf een donutzaak openen. "Hij is mij komen uithoren met het plan om vervolgens met mijn ideeën zelf iets op te starten", lacht Kharmach. Daems bevestigt.





"Ik heb zelf bakkerij en broodjeszaak Fraîche in Kessel en merk daar dat donuts het heel goed toen. Ik had het idee om zelf iets op te starten, maar nadat ik Kharmach had ontmoet, ben ik tot het besluit gekomen dat er niks tegen te beginnen is. Dan is het beter om samen te werken." Overigens opent Donutello Mechelen voorlopig slechts als pop-up. Over zes weken gaat de donutzaak weer enkele weken dicht voor verbouwingen. "Mechelen wordt onze tot nog toe duurste winkel. We zullen hier ook openen met een vernieuwd concept met niet alleen zoete donuts, maar ook zoute donuts, bagels, milk- en freakshakes - met slagroom, snoepjes en donuts erop. Hoe ver mijn ambitie reikt? De wereld. We zijn bezig de nieuwe Dunkin' Donuts van Europa te worden. Voor minder gaan we niet", besluit de ondernemer met een grijns.