Emiliushoeve klaar voor 10de Kunstenfestival ZORGBOEREN MET BEPERKING TONEN TALENTEN OP JUBILEUM BERTJE WARSON

02 juni 2018

02u42 0 Nijlen In de Emiliushoeve vindt vandaag het tiende Kunstenfestival plaats. De zorgboeren met een beperking pakken er uit met hun talenten, gaande van beeldende kunst tot circus en dans. "Onze mensen laten zien dat kunst geen beperking kent", vertelt bezielster Saskia Benus.

In een oase van groen tussen weilanden en dreven, ligt aan de Herderstraat in Bevel de 100 jaar oude Emiliushoeve. Saskia Benus en Aldegunde Steinfeldt, beiden zorgverstrekkers, kochten deze boerderij met grote stal en 3 hectare grond van de landbouwers Emiel en Lisa. Sinds 2003 krijgen mensen met een mentale beperking er de kans om zich te ontplooien. Ze verzorgen er de dieren, werken er op het veld en doen ook andere klusjes. "Ook zij hebben ook recht op werk", vertelt Saskia Benus, bezielster van de Emiliushoeve. "De heilzame invloed van natuur, dieren en werken in de tuin, is iedereen wel bekend. Onze mensen zijn hier gelukkig. Eén keer om de twee jaar zetten we de deuren open voor het Kunstenfestival, waarbij de zorgboeren samen met andere artiesten hun creatieve talenten laten zien onder het motto: 'kunst kent geen beperking."





Willem De Grote

Jong en oud kan genieten van meer dan 100 artiesten op de twee podia. Willem Wolput (24) uit Pulderbos, die maar 1,2 meter meet en zich met enig gevoel voor ironie 'Willem De Grote' noemt, is samen met René Wally presentator van dienst. Samshuwi en percussionist Joeri, twee zorgboeren die al twintig jaar samenwerken, stellen hun eerste cd voor. Andere bezienswaardigheden op het festival zijn beeldende kunst, circus, dans en torenhoge strobergen. "We hebben zelfs een oude paardenmolen van café Palmenhof uit Bouwel gekregen die nog perfect werkt. In het midden van de molen staat een heuse bar en terwijl hij draait kan je er gezellig een pintje pakken. Honderden lichtjes maken de sfeer compleet." Saskia Benus is vooral in de wolken met haar terras. "De Regenboogschool uit Kessel en de Academies uit Nijlen en Lier hebben 250 oude stoelen omgetoverd tot een kunstwerk. De mooiste worden per opbod verkocht", vertelt ze.





Op het 'wonderlijke kunstterras' kan je drank en spijs krijgen. Het Kunstenfestival wordt met een swingend avondfeest afgesloten.





Bezoekers zijn vandaag, zaterdag 2 juni, welkom vanaf 13 uur in de hoeve en is gratis. Meer info: www.kunstenfestival.be