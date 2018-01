Elke week eetavond in Sint-Jozef 02u48 0

Het woonzorgcentrum Sint-Jozef aan de Gasthuisstraat 10 in Kessel start dinsdag 9 januari met een wekelijkse eetavond in de cafetaria. Het eten wordt vanaf 17 uur geserveerd. Het gaat telkens om een driegangenmaaltijd. Het menu vind je op de facebookpagina (www.facebook.be/DeGeburen) of in het woonzorgcentrum in Kessel of Nijlen. in de cafetaria van woonzorgcentrum Sint-Jozef. Volwassenen betalen 7 euro, kinderen 3 euro. Inschrijven is verplicht, liefst een week op voorhand. Inschrijven of meer info bij coördinator Lisia Beullens: LDC.Nijlen@zusters-berlaar.be of 0479/58 49 77.





De eetavonden zijn een aanvulling op de eetmiddagen in het Woonzorgcentrum Heilig-Hart Kerkeblokken in Nijlen. (WAE)