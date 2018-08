Eliza zorgt voor viergeslacht 02 augustus 2018

02u50 0

Romy De Rydt en Pieter Jan Van Tendeloo uit Nijlen zijn sinds 20 april de trotse ouders van dochtertje Eliza, dat nu al drie maanden oud is. Met de geboorte van hun eerste kindje is er een viergeslacht in de familie. "Een prachtige gelegenheid om samen op de foto te gaan", zegt de trotse overgrootmoeder Yvonne Leirs (78), die kleine Eliza op haar schoot heeft. Ze wordt geflankeerd door een fiere mammie Christel Palmans (55) en een gelukkige mama Romy De Rydt (31).





(WAE)