Elektriciteitskast in kelder vat vuur TVDZM

20 februari 2019

12u55

In de Salvialaan in Nijlen is in de nacht van dinsdag op woensdag omstreeks 2.45 uur brand uitgebroken in een woning. In de kelder vatte een elektriciteitskast vuur.

Het vuur verspreidde zich snel, de hulpdiensten kwamen ter plaatse. De brandweer kreeg het brandje snel onder controle. Het vuur werd gedoofd maar had ook voor heel wat rook gezorgd. De woning moest geventileerd worden. De bewoners werden overgebracht naar het ziekenhuis ter controle.