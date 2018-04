Eenzaam viskraam tussen geparkeerde auto's MARKT OP PASTOOR SCHELLEKENSPLEIN STERFT UIT BERTJE WARSON

06 april 2018

02u40 0 Nijlen Treurig beeld woensdagnamiddag op het Pastoor Schellekensplein in Kessel. Vishandelaar Gregory Sevenants staat als laatste der Mohikanen tussen de geparkeerde auto's. Buurtbewoners zien het met lede ogen aan. "Vroeger stonden hier minstens tien kramen."

"Het gaat erg goed maar ik sta hier voor het eerst", vertelt Gregory Sevenants van Schot's Vishandel uit Essen. "Hoewel ik hier alleen sta, ben ik zo goed als uitverkocht. Spijtig dat er niet wat meer kramen staan, dat zou veel gezelliger zijn."





Colega-vishandelaar Kristof Bové stond meer dan twintig jaar op de markt. "Vroeger stonden hier alijd een tiental kramen. Maar geleidelijk aan was er steeds minder plaats voor de marktkramers omdat het plein vol auto's staat. Hopelijk doet de gemeente er wat aan", aldus Bové.





"Kramen vol groenten, fruit, brood, kousen, vlees en charcuterie stonden hier altijd in U-vorm, dus kwam er ook veel volk naar de markt. Maar nu er geen plaats meer is omdat ze het plein volparkeren, blijven ze weg", reageren buurtbewoners. "Voor de markt op woensdagnamiddag was er vroeger op een stukje van het plein parkeerverbod. De laatste tijd staat er jammer genoeg maar één viskraam dat zich parallel met Kessel-Dorp naast de parkeervakken opstelt", zegt raadslid René Van Goubergen (Open Vld). "De automobilisten houden zich niet aan het parkeerverbod op dat kleine deel van het plein.





Borden

Sinds enkele weken is op het plein toch nog een groente- en fruitkraam bij gekomen. De eerste weken plaatsten de gemeentelijke diensten borden om het parkeerverbod aan te duiden. De laatste weken gebeurde dat, ondanks de nadrukkelijk vraag van de twee laatste marktkramers, niet meer.





Bijgevolg konden ze wegens plaatsgebrek niet staan en dropen ze af. Het gemeentebestuur reageert dat de politie moet worden gebeld zodat auto's bekeurd en getakeld kunnen worden. Maar dat vindt raadslid Van Goubergen geen goed idee. "De markt wil positief over de tongen gaan en niet de boeman die autobestuurders op kosten jaagt."





Politie

Schepen Paul Laurijssen (CD&V) antwoordt dat hij binnen een aantal weken een bord met 'verboden parkeren' laat plaatsen. Als men hardleers blijft parkeren, zal de politie langskomen.