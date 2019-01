E-buddy van Githo genomineerd voor Belfius-award Antoon Verbeeck

31 januari 2019

De e-buddy, een project van enkele studenten van het Gemeentelijk Instituut voor Technisch en Handelsonderwijs (Githo) in Nijlen, is genomineerd voor de Belfius Smart Belgium Awards 2018. Het innovatieve project is een totaal valdetectiesysteem voor hulpbehoevenden gelinkt aan een domoticasysteem. “Bejaarde mensen die alleen wonen zijn niet altijd goed te been en het gebeurt al wel eens dat zij vallen en urenlang op de grond liggen. Met de e-buddy wordt de val gedetecteerd en de hulpdiensten worden op de hoogte gebracht, maar ook de voordeur wordt geopend en gevaarlijke toestellen worden uitgeschakeld. Githo Nijlen voorziet hiervoor onder meer een kastje op het lichaam van de persoon dat de val kan waarnemen en meteen de levensfunctie kan bepalen. Zodra de val is waargenomen kan er een robot tot bij de gevallen persoon gebracht worden en worden de familie en hulpdiensten onmiddellijk verwittigd”, deelt de organisatie mee. De e-buddy is genomineerd in de categorie ‘Belfius Smart Care Award’. Op 24 april wordt de award uitgereikt.