Drukknop van verkeerslicht Lindekensbaan is hersteld Antoon Verbeeck

21 februari 2019

De drukknop voor fietsers en voetgangers aan het verkeerslicht in de Lindekensbaan werd hersteld. Voor fietsers en voetgangers die naar het centrum van Kessel-Station wandelen of fietsen, is dit een veilige manier om de Lindekensbaan over te steken. “De gemeente roept fietsers en voetgangers op om zeker deze drukknop te gebruiken. En helaas gebeurt het soms dat automobilisten doorrijden bij rood licht, dit is niet alleen een zware overtreding, het is ook levensgevaarlijk. Rood betekent stoppen, altijd en overal”, deelt het gemeentebestuur mee.