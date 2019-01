Dronken man dreigt ex-vriendin te vermoorden, parket eist straf met uitstel TVDZM

23 januari 2019

15u35 0 Nijlen Gerard K. uit Nijlen riskeert tien maanden cel met probatie-uitstel. Hij stond terecht voor partnergeweld. Ontkennen deed K. niet. Volgens zijn raadsman ging het om een eenmalig feit als gevolg van een combinatie van alcohol en een depressie.

Op 24 november 2017 moest de politiezone Berlaar-Nijlen uitrukken naar de woning van K. en zijn toenmalige vriendin. De vrouw had zich opgesloten in een kamer en de hulpdiensten opgebeld. “Zij was op de vlucht geslagen van haar vriend. Die was kort daarvoor volledig door het lint gegaan”, zei openbaar aanklaagster Nele Poelmans. “Beklaagde duwde zijn arm tegen de keel van het slachtoffer en bedreigde haar later met een keukenmes. Hij maakte ook een stekende beweging maar miste de vrouw omdat hij stomdronken was.”

Alcohol was volgens het parket ook de rode draad in het verhaal. Telkens als K. dronken was, werd hij agressief. Na een ontslag zocht hij naar eigen zeggen een uitvlucht in de alcohol. Per dag dronk hij zo’n anderhalf vatje wijn op. “Ik was in een depressie gesukkeld na mijn ontslag”, luidde het bij zijn verklaringen.

Opmerkelijk is dat K. na zijn arrestatie een contact- en alcoholverbod kreeg maar zich daar weinig van aantrok. “Een maand na deze feiten moest de politie opnieuw ingrijpen”, verduidelijkte Poelmans. “Hij was toen in dronken toestand komen aanbellen bij zijn ex.”

De advocaat van K. vroeg vanmorgen een straf met probatie-uitstel. “De feiten worden niet betwist en hij beseft dat hij verkeerd was”, aldus meester Cédric Monheim. “Hij heeft intussen zijn alcoholprobleem aangepakt en laat zich ook begeleiden voor zijn depressie.”

Rechter Suzy Vanhoonacker velt op 20 februari 2019 een vonnis.