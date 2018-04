Drie straatnamen goedgekeurd: Torenzicht, Zandzegge en Manenschijnhof 27 april 2018

De gemeenteraad keurde dinsdagavond de straatnaam 'Torenzicht' goed voor de nieuwe verkaveling aan de Retsestraat en Watertorenstraat. Jan Zander (onafhankelijk) onthield zich bij dit voorstel. "De bestaande mobiliteitsproblemen zullen nog verergeren als het schepencollege geen oplossing zoekt. Men zou beter gaan voor het 'sukkelstraatje' of 'straatje van miserie'."





"Er is geen mobiliteitsonderzoek gebeurd in deze smalle straten met scherpe bochten. Hierdoor worden gevaarlijke situaties gecreëerd. Ook het kruispunt tussen de Retsestraat en de Groenstraat is gevaarlijk. Het doodlopend straatje aan de Watertorenstraat is de eigendom van bewoners. De nieuwe gebouwen van de verkaveling liggen dicht tegen dit straatje. Bestel-, vrachtwagens en mobilhomes kunnen de opritten van de woningen niet meer verlaten wegens onvoldoende ruimte. De weg is er 2,5 meter breed", stelt Jan Zander.





Lien Dufour (Groen) vraagt wat meer creativiteit voor de keuze van straatnamen. De Nijlenaars zouden er meer bij betrokken moeten worden. Jan Zander haalt het voorbeeld van Lier aan. "Via een digitale bevraging kozen de Lierenaars om de nieuwe tunnel Pallieter te dopen. Waarom zou dit in Nijlen niet kunnen"?





Schepen Luc Luyten (Nijlen & U) antwoordde: "Dit zou een mogelijkheid zijn, maar 22.799 Nijlenaars inspraak geven om één naam naar voren te brengen, dan zijn wij daar wel jaren mee bezig." Het blijft dus 'Torenzicht'. Verder kreeg een zijstraat van de Koningsbaan de nieuwe straatnaam 'Zandzegge'. En de verkaveling Dorselvelden aan de Klokkenlaan kreeg de poëtische naam 'Manenschijnhof'. (WAE)