Drie nieuwe schepenen doen hun intrede Wannes Vansina

07 december 2018

12u21 8 Nijlen De nieuwe bestuursploeg voor Nijlen is bekend. Burgemeester Paul Verbeeck (CD&V) krijgt tijdens zijn vierde ambtstermijn drie oude getrouwen en drie nieuwkomers naast zich in het schepencollege.

CD&V en Nijlen & U bestuurden Nijlen al samen, daar komt vanaf 1 januari Groen-OpenVld bij. De drie lijsten vormen een ruime meerderheid met 17 van de 27 zetels in de nieuwe gemeenteraad, die op 8 januari wordt geïnstalleerd en zal worden voorgezeten door Ferdi Heylen (Groen-OpenVld). De burgemeester krijgt een schepen minder dan tijdens de vorige bestuursperiode. Griet Van Olmen (CD&V), Paul Laurijssen (CD&V) en Luc Luyten (N&U) blijven op post en krijgen grotendeels dezelfde bevoegdheden. De laatste laat zich na drie jaar wel vervangen door partijgenote Liesbeth Van Bouwel. Daarnaast zijn er dus drie nieuwkomers. Lien Du Four (Groen-OpenVld) wordt verantwoordelijk voor Welzijn en Zorg. Eerste schepen wordt Bert Celis (Groen-OpenVld), met de bevoegdheden Mobiliteit, Financiën en Buurtwerking. Na drie jaar zal Victor De Groof (Groen-OpenVld) hem opvolgen. Tom Covens (CD&V) tenslotte wordt schepen van Milieu & Natuur en Jeugd & Gezin. De komende weken wordt het beleidsplan voor de komende zes jaar uitgewerkt. “We willen tot een grondig en breed gedragen plan komen en niet over een nacht ijs gaan.”

