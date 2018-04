Dit is het Kerkplein van de toekomst 06 april 2018

02u39 0 Nijlen De gemeenteraad heeft gisteren het zogenaamde 'Beeldkwaliteitsplan' goedgekeurd. Dat zet de lijnen uit voor de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente in de komende twintig jaar. Een van de grootste projecten is de heraanleg van het Kerkplein.

Wat meteen in het oog springt bij het bekijken van de plannen, is de toekomst van het Kerkplein. De tuin van de kerk wordt uitgebreid en de bushalte en de fiets- en voetpaden worden erin geïntegreerd. Er komen grote bomen en de terrassen van de cafés en restaurants worden deel van het plein.





Maar het plan gaat uiteraard veel verder. "Sinds 2016 zijn we hiermee bezig", legt schepen van Ruimtelijke Ordening Veerle Boeckstaens (Nijlen & U) uit. Er zijn tien belangrijke beleidslijnen. Een daarvan zijn fietsstraten. De Kerkeblokken wordt dit jaar nog een fietsstraat. In Bevel geldt dat voor het Kinderpad en in Kessel voor de Pastoriestraat."





In Nijlen kan niet zomaar alles volgebouwd worden. Verkavelingen worden in het geheel van de gemeente bekeken", zegt burgemeester Paul Verbeeck (CD&V).





De leefbaarheid van Nijlen en Kessel wordt eveneens herbekeken. In hartje Nijlen zal op termijn het gevaarlijke vijfarmenkruispunt anders ingericht worden. De afslag richting Nonnenstraat en Kerkstraat worden op een ander niveau gebracht dan de Bouwelsestenweg (N13) en Broechemsesteenweg (N116). (WAE)