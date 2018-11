Dieven stelen twaalf wapens bij Red-Fox paintball ZAAKVOERDERS LOVEN 200 EURO VOOR GOUDEN TIP Tim Van der Zeypen

12 november 2018

19u14 3 Nijlen Dieven zijn ervandoor gegaan met vijfduizend euro aan wapens bij Red-Fox Paintbal in Nijlen. De zaakvoerders loven inmiddels tweehonderd euro uit voor dé tip die kan leiden tot het oplossen van de diefstal. De zaakvoerders vermoeden alvast dat de dieven geen paintballers zijn.

De diefstal werd zo’n drie weken geleden vastgesteld maar omdat de daders inmiddels nog steeds niet gevat zijn, loven de zaakvoerders nu een beloning uit. “Tweehonderd euro voor diegene die een tip kan geven zodat we onze spullen, of toch een gedeelte ervan, kunnen terugvinden”, luidde de oproep op Facebook. De dieven hadden de loods langs het terrein betreden via de deur. Eens binnen gingen ze ervandoor met de inhoud van de kassa maar ook met twaalf wapens. “Onze specialere wapens die tentoongesteld werden aan onze gewerenmuur”, doet zaakvoerder Bram Segers-Dom zijn verhaal. “Het ging onder meer om speciale handvuurwapens, mitrailleurs en sniper rifles maar ook om onze eigen wapens die wij gebruiken als wij paintballen.”

Gasflesjes achtergelaten

De wapens werden door de dieven in een achtergelaten sportzak gestopt en meegenomen. De gasflesjes en kogels lieten ze achter. “Opmerkelijk”, vindt Bram. “Dat doet ons vermoeden dat de dieven geen paintballers zijn. Die zouden op zijn minst ook de gasflesjes hebben meegenomen.” Ook het feit dat de zaakvoerders op het terrein een achtergelaten paintballwapen aantroffen met kogels voor de zogenaamde kinderpaintball bevestigt dat vermoeden. “Elke paintballer weet dat je met die kogels niet kan schieten. Deze zijn te klein voor een echt paintballgeweer”, verduidelijkt Bram nog.

Masker achtergelaten

De daders wilden er ook vandoor gaan met enkele maskers die de paintballers gebruiken om hun gezicht af te schermen van de kogels. “Maar die werden wat verderop teruggevonden”, klinkt het nog. “Deze hebben ze dus ook achtergelaten.” De politie van Berlaar-Nijlen kwam na de inbraak ter plaatse en startte een onderzoek op. Naar verluidt werden er voetafdrukken gevonden en konden speurders hun vluchtroute achterhalen. Voor de zaakvoerders is het de eerste keer in hun tienjarig bestaan, dat ze geconfronteerd worden met een inbraak. “Het is dus best schrikken voor ons”, vertelt Bram nog. “We hebben inmiddels al geïnvesteerd in extra bewaking.”

De zaakvoerders hopen nu dat de inbraak zo snel mogelijk opgelost raakt. De werking van Red-Fox Paintball komt niet in gevaar. De wapens die werden gestolen, werden voorlopig nog niet in de paintballgames gebruikt. “In de lente hadden we wel een spel voorzien. We zouden de wapens dan verstoppen op het veld en dan moesten de deelnemers deze gaan zoeken. Dit evenement gaan we dus moeten afzeggen”, besluit Bram. Bij Red-Fox kunnen deelnemers ook kiezen voor een lasergame. Deze wapens werden niet gestolen.