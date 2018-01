Dieven ontkomen aan zoekactie met helikopter 27 januari 2018

03u26 0 Nijlen De lokale politiezone van Berlaar-Nijlen heeft tijdens de nacht van de donderdag op vrijdag een zoekactie gehouden naar drie inbrekers. Ze werden opgemerkt door een alerte buurman. De daders zijn voorlopig nog spoorloos.

Omstreeks 19.30 uur donderdagavond werd een buurtbewoner van de De Wip in Nijlen opgeschrikt door een verdachte situatie bij zijn achterburen. "De man zag heel wat actie in de tuin en woning. Hij zag ook het licht van een zaklamp", vertelt Lieselotte Claessens van het parket.





De buurtbewoner nam contact op met de noodcentrale. Die stuurde een patrouilleploeg ter plaatse. Bij het zien van die ploeg, vluchtten de drie onbekenden via achtertuinen. Bij de zoekactie werd ook een politiehelikopter en speurhonden ingezet, maar de verdachten konden ontkomen.





De collega's van de politiezone Lier konden in de loop van de nacht wel een verdachte inrekenen. Hij werd meegenomen naar het politiekantoor en verhoord. Volgens verschillende gerechtelijke bronnen had hij niets met de feiten in Lier te maken. Het ging om een misverstand en hij werd opnieuw vrijgelaten.





Tijdens diezelfde nacht nog werd er in Nijlen ingebroken in een zevental woningen. Het ging onder meer om woningen in Beenderstraat, de Katerstraat, de Hooidonkstraat en in De Wip. Telkens werd dezelfde werkwijze gebruikt. "Ofwel werd er een deur geforceerd of ingestampt. Binnen werd de woning telkens doorzocht en werd er een partij juwelen buit gemaakt."





Het onderzoek naar de daders gaat momenteel verder (TVDZM)