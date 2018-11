Deze diamantenmachine werkt 20 keer zo snel als mens Kesselse uitvinder gooit hoge ogen op beurs in Shangai Antoon Verbeeck

07 november 2018

17u31 0 Nijlen Het Kesselse bedrijf Daems Giovanni bvba maakt momenteel indruk met haar zettingsmachine voor diamantjuwelen op een beurs in Shangai. Ze is uniek in haar soort en een uitvinding van bedrijfsleider Giovanni Daems, die er een patent op heeft. Een machine werkt tot twintig keer sneller dan een geroutineerde diamantzetter.

“Diamanten zetten is een tijdsintensief precisiewerk dat zijn prijs heeft. Het wordt daarom vooral uitbesteed aan lageloonlanden, maar daar ben ik zelf geen voorstander van. Na heel wat research en bijsturen van eerste ontwikkelingen, zijn we erin geslaagd een machine te ontwikkelen die alle soorten juwelen volledig automatisch kan vervaardigen en bezetten met diamant”, zegt Daems.

“Vijftien jaar geleden kwam ik met het idee op de proppen. Met de hulp van ingenieurs kon ik tien jaar geleden mijn eerste machine in gebruik nemen. Ondertussen staan er in ons bedrijf vier van dergelijke machines en komen er binnenkort nog twee bij. De machines, die we hebben omgedoopt tot de Daems Diamond Setter zijn uniek. Nergens ter wereld kom je er nog één tegen. Ik heb er dan ook een patent op genomen.”

Een machine kan diamanten zetten die variëren van 0,5 tot 6 millimeter en werkt 15 tot 20 keer zo snel als de meest geroutineerde diamantzetter.

“Op een uur tijd kan ze tot wel 600 stenen zetten, een diamantzetter doet er zo’n 200 per dag. Nooit heb ik iemand vervangen door één van mijn machines. Ik geloof dat deze ontwikkeling net meer jobs zal creëren. Toen de lopende band haar intrede maakte, kwam er ook kritiek. Achteraf bleek het een goede zaak te zijn”, legt Daems uit.

“Het is niet alleen de snelheid die mij interesseert. Voor mij draait het vooral om de kwaliteit. De diamantsector is een gevoelssector. Specialisten kunnen perfect het verschil zien tussen het werk van een mens en van een machine. Meestal valt het werk van een machine niet echt in de smaak en ziet het er te afgelikt uit. Het was dan ook mijn betrachting om met mijn zettingsmachine een ambachtelijk resultaat te krijgen. We hebben een kwaliteitscontrole gedaan met specialisten uit onze sector, mensen die al dertig jaar in het vak zitten. Zij konden geen verschil zien tussen een ring waarop de diamanten met de hand werden aangebracht en een ring die door onze machine met diamanten werd verfraaid. Dat is het resultaat dat ik wil bekomen.”

“Uit China komen er alvast heel veel positieve reacties. Het is mijn bedoeling om daar de nodige contacten te leggen met in Azië bekende diamantmerken, merken die we hier nog niet kennen. De markt is daar zeer groot, maar voor ons alsnog onbekend. Chinese bedrijven doen me nu aanbiedingen en willen mijn machine overkopen, maar dit zou het einde van mijn bedrijf betekenen. Die bedrijven kopiëren gewoon het ontwerp en gaan dan met alle opdrachten lopen. Ik wil zelf met mijn machines de markt veroveren”, besluit de zaakvoerder.