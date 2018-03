Denktank Nijlen Mobiel van start 07 maart 2018

De gemeente Nijlen wil met de denktank Nijlen Mobiel samen met de inwoners nadenken over het thema mobiliteit. Het is een verderzetting van het traject dat de gemeente vorig jaar samen met de provincie inzette om zoveel mogelijk de gewoonte te doorbreken om voor korte verplaatsingen de auto te nemen. De eerste bijeenkomst van de Denktank Nijlen Mobiel zal plaatsvinden donderdag 29 maart om 20 uur in de raadzaal in het gemeentehuis. Inschrijven is verplicht en kan tot donderdag 22 maart via info@nijlen.be of op het nummer 03/410.02.11. (WAE)