De Pergavrienden starten hobbyclub 20 juni 2018

De Pergavrienden zijn een exclusieve hobbyclub gestart. De nieuwe vereniging is ontstaan uit de vrouwenvereniging Femma. Een groepje dames komt één keer per maand samen om in een gezellige sfeer creatief bezig te zijn met Pergamano. Ze maken onder meer kerstkaarten, verjaardagskaarten en geboortekaartjes. De eerste les is gratis en je kan aansluiten wanneer je wil. Er is een lesgeefster bij wie je het nodige materiaal kan kopen. De Pergamanolessen gaan elke tweede donderdag van de maand door van 19 tot 22 uur in 't Dorp in het Gemeenschapscentrum, Berlaarsestraat 2 Kessel.





(WAE)