De Copa steunt Stop Darmkanker OOK DIT WEEKEND ACTIE IN DANCING VOOR WARMSTE WEEK BERTJE WARSON

03u04 0 Marc Aerts Gioia, Ishia en hun mama Greet Vercammen. Nijlen In dancing Copacabana in Waarloos vindt dit weekend een actie plaats die de Warmste Week steunt. Greet Vercammen en haar dochters Gioia en Ishia uit Kessel verkopen 'sjotjes', kleine glaasjes drank, ten voordele van de actie 'Stop Darmkanker'. "Mensen moeten zich laten screenen, het kan hun leven redden." Greet, de weduwe van Tony Cabana, is nu al twee jaar kankervrij.

"Ik werd zwaar ziek. In oktober 2015 is vastgesteld dat ik darmkanker had. Ik kreeg zware chemotherapieën en ik besefte dat mijn leven aan een zijden draadje hing", blikt Greet Vercammen terug. "'Dit kan ik mijn kinderen niet aandoen', dacht ik toen. Ik heb een zware strijd geleverd en heb het 'monster' overwonnen. Ik ben nu al twee jaar kankervrij. Omdat ik nu besef hoe belangrijk het is dat mensen zich op tijd laten screenen, het kan hun leven redden, hebben wij in de Copacabana tijdens de Warmste Week een benefiet voor darmkanker georganiseerd. Professor Colemont van het UZ Leuven is zelfs naar 'de Copa' gekomen. We verkopen dit weekend nog kleine glaasjes drank (sjotjes) en de opbrengst gaat naar 'Stop Darmkanker'. Tot nu toe heeft de Copacabana al 1.300 euro verzameld en dat bedrag zal nog aangroeien", vertelt Greet Vercammen trots.





David Legreve Tony Cabana is overleden op 22 december 2012.

Vandaag

De darmkanker betekende voor Greet destijds een nieuwe zware klap, amper drie jaar na het overlijden van haar man Tony Cabana in Kessel, op 22 december 2012. Dat is vandaag precies vijf jaar geleden. "Hij stapte voorgoed uit ons midden, maar niet uit ons hart. Familie, vrienden, fans en BV's zorgden op 31 december 2012 met 1.200 mensen voor een groots afscheid. Kerstmis, Nieuwjaar... het zijn sindsdien voor ons zwarte dagen, we herbeleven alles. Bij ons staat er geen kerstboom, wij hebben niets te vieren. Onze dochters Gioia en Ishia en ik dragen dit onmenselijke verdriet heel ons leven mee", toont Greet haar emoties.





"Voor ons is de tijd toen blijven stilstaan", gaat Greet voort. "In de badkamer ligt nog altijd zijn scheerapparaat en er zijn nog dingen die onaangeroerd blijven. Gelukkig zijn er nog onze lieve dochters die ondanks alles de moed vonden om de Copacabana in Waarloos een nieuwe look te geven." Het werd de Copacabana Next Generation. Aan de muur hangen foto's, spreuken en slogans. Gioia en Ishia brachten op hun manier een ode aan hun vader in de zaak die hij zelf heeft opgericht.





Ook 31 oktober is sinds de dood van Tony Opgenhaffen een moeilijke dag voor Greet, Gioia en Ishia. Dan herdenken zij jaarlijks zijn verjaardag met een groot familiefeest.





Onuitgegeven liedjes

Greet is intussen aan de slag met opnamemateriaal van Tony. "We willen zijn onuitgegeven liedjes uitbrengen op cd. Ik ben hier nu mee bezig", verklapt Greet.