Dans morgen mee met de wereld in Beekpark 14 juli 2018

Voor de eerste keer danst Nijlen mee met Werelddansgroep Melodia. "Vrede, vriendschap en samenhorigheid, daar doen we het voor. In meer dan 25 landen en 96 steden is zondag 15 juli World Circle Dance Day", zeggen Mark en Lut Wuyts van Melodia."We willen mensen samenbrengen voor één groot verbroederingsfeest. Danservaring is niet nodig. We doen een aantal eenvoudige dansen uit verschillende delen van de wereld. Dus kom samen met ons, zoals duizenden anderen in de wereld, meedansen in de 'Circle'. Wij dansen enkel voor ontspanning, plezier en vriendschap. Kom gerust zonder partner, iedereen danst met iedereen", vertelt Mark Wuyts. Om 18 uur wordt iedereen uitnodigd om gezellig te picknicken in het park. Je brengt zelf je picknick mee. Van 19 tot 20 uur worden de dansen aangeleerd. Om 20.15 wordt alles herhaald en het einde is omstreeks 21 uur. Bij slecht weer wordt er gedanst in de sporthal. De hele avond is er dansinitiatie, zodat iedereen alles kan meedansen. Het Beekpark ligt achter het zwembad en de sporthal aan de Gemeentestraat 36a. De toegang is gratis. Dansinstuiven zijn er nog op de vrijdagen 27 juli en 10 en 24 augustus van 20 tot 22 uur aan de Kerkblokken 7 in Nijlen. (WAE)