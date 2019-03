Comedian Steven Goegebeur met anti-pest project in Sint-Calasanzinstituut Antoon Verbeeck

06 maart 2019

In de Vlaamse week tegen Pesten kregen de leerlingen van het Sint-Calasanzinstituut in Nijlen op donderdag 28 februari bezoek van stand-up comedian, toneelspeler en ex-leraar Steven Goegebeur. Met zijn anti-pest project ‘Lach eens met een ander’ wou hij leerlingen aan den lijve laten ondervinden wat het is om uitgesloten te worden. Pesten op school vormt dan ook de rode draad doorheen deze interactieve voorstelling. Tijdens de twee uur durende sessie gingen de leerlingen zelf ook toneelspelen. De scènes die ze moesten spelen beeldden verschillende pestsituaties uit. Die situaties werden naderhand in groep besproken en de leerlingen gingen samen op zoek naar oplossingen voor pesterijen.