Code rood voor natuurgebieden 01 augustus 2018

De brandwaarschuwingsindex voor het volledige grondgebied van de provincie Antwerpen is opgetrokken naar code rood. Dat betekent dat het extreem droog en brandgevaarlijk is in de natuurgebieden. Om veiligheidsredenen wordt bij code rood de toegang tot zo'n gebied afgeraden. Het wordt momenteel dan ook afgeraden om op de Kesselse Heide of de Kruiskensberg in Bevel te gaan wandelen. "Door de aanhoudende droogte hebben bomen erg te lijden en drogen zij uit. Hierdoor kunnen takken plots afbreken en naar beneden vallen", zegt communicatieambtenaar Hans Selderslaghs.





(WAE)