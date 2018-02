Chalet brandt volledig uit 27 februari 2018

02u30 0 Nijlen Een chalet langs de Vogelzangstraat in Nijlen is gisteren volledig uitgebrand. De bewoner, een vrouw van zeventig, raakte niet gewond. Ze werd wel preventief overgebracht naar het ziekenhuis

De brand ontstond maandagochtend omstreeks 8 uur. Omdat de chalet midden in een bosgebied ligt, werden meteen tankwagens van de collega's uit Heist-op-den-Berg en Lier in bijstand gevraagd. De brandweermannen kregen het vuur snel onder controle.





Brandversnellers

Alleen flakkerde het vuur regelmatig op. Dit had onder meer te maken met de aanwezigheid van brandversnellers. Om het vuur volledig gedoofd te krijgen, werd er nageblust met een schuimtapijt. Op het moment van de brand was enkel de bewoonster, een vrouw van zeventig, aanwezig. Zij raakte licht bevangen door de rook en werd preventief afgevoerd naar het ziekenhuis voor verzorging. De bewoonster kan opgevangen worden door het OCMW en de gemeente. De brand ontstond vermoedelijk als gevolg van een open haard of verwarmingselement. (TVDZM)